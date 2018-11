Startup Santarém à espera de autorização para ampliar instalações

Há empresários a aguardar espaço para criar o seu negócio. Neste momento estão 43 empresas instaladas.

A candidatura que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém apresentou para ampliar o espaço da Startup Santarém ainda não foi aprovada. As salas existentes estão todas ocupadas e o Centro de Inovação Empresarial está sem condições para dar resposta aos novos empreendedores. A candidatura foi apresentada ao InAlentejo - Programa Operacional Regional do Alentejo, que gere os fundos comunitários da região.

António Campos, presidente da comissão executiva da NERSANT (entidade gestora do projecto), destacou a “urgência” dessa resposta, pois a procura por parte dos empresários é grande, havendo já uma lista de espera “considerável”. Se as obras tivessem sido feitas “já estariam todas ocupadas”, referiu a O MIRANTE, à margem da iniciativa Dia Aberto, promovida pelo Centro de Inovação Empresarial de Santarém (CIES) - Startup Santarém, na quarta-feira, 14 de Novembro.

A Startup de Santarém ocupa um espaço da antiga Escola Prática de Cavalaria, que foi transformado num auditório e várias salas que servem de base às empresas que ali se instalam. Neste momento conta com 43 empresas. À incubadora de empresas chegam, em média, 500 ideias por ano, sendo que apenas 100 conseguem evoluir.

A Startup Santarém disponibiliza um conjunto de valências que contribuem para o fortalecimento e crescimento do empreendedorismo qualificado, tais como salas para instalação de empresas, salas de co-working, instalação virtual, acesso a sala de reuniões, estacionamento exclusivo gratuito e apoio técnico da NERSANT.

Refira-se ainda que a NERSANT deslocalizou também para esse espaço não só o seu Núcleo de Santarém, anteriormente localizado na zona industrial da cidade, como também o seu serviço de apoio ao empreendedorismo. Estão também sediadas no CIES - Startup Santarém, a Nerventure - SGPS, sociedade de participações sociais e o AgroCluster Ribatejo.