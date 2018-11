A Estada Nacional 3, o quê???!!!!

As obras de requalificação do troço da Estrada Nacional 3 entre o Carregado e Azambuja só irão começar em 2020, de acordo com uma informação dada pela câmara municipal depois de várias reuniões com a Infraestruturas de Portugal. Ao Guarda Rios até lhe apetece celebrar a boa nova mas porque já anda há muitos anos a virar frangos, como diz o povo, prefere esperar para ver. É que a novidade surge em véspera das eleições de 2019 e a gente sabe o que costuma acontecer a promessas feitas nestas alturas.