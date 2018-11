Rodas baixas!

A Quinta dos Anjos na Castanheira do Ribatejo vem sempre à baila quando o assunto é bicudo. É o caso dos moradores que continuam a ter de carregar os móveis à mão para dentro de casa por causa da baixa altitude do aqueduto, que é o único acesso à urbanização. Vendo pelo lado positivo, ao menos assim não precisam de gastar dinheiro no ginásio. O pior é quando tiverem de ser os bombeiros a entrar na urbanização...terão que esvaziar os pneus das viaturas??