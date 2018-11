Contratos de arrendamento em Benavente

O MIRANTE errou

Na sua última edição O MIRANTE noticiou que o município de Benavente iria avançar, nas próximas semanas, com 30 novos contratos de arrendamento social para famílias carenciadas do concelho, porém a informação contém um lapso. O que foi explicado em reunião de câmara é que os 30 contratos surgirão até ao final do actual mandato autárquico, ou seja, até 2021, e não em breve como foi escrito. Aos leitores as nossas desculpas.