Gostava de ver Fazendas de Almeirim sem vandalismo nem falta de civismo

Fazendas de Almeirim é uma freguesia rural, muito bonita, aprazível para viver, com usos e costumes próprios da sua ruralidade mas também com ofertas culturais, desportivas e de lazer, muito actuais. Tem um excelente agrupamento escolar, associação de apoio às famílias, centro de saúde, CTT, biblioteca, espaço do cidadão e associações culturais, recreativas e desportivas que se destacam pelo seu dinamismo.

Não temos problemas graves de segurança mas há, como em todo o lado, casos pontuais de furtos. Uma coisa que me desagrada bastante, nos últimos tempos é o vandalismo praticado por parte de alguns dos nossos jovens e a falta de civismo dos menos jovens em relação aos espaços e coisas públicas.

João Apolinário - Presidente da junta de freguesia de Fazendas de Almeirim