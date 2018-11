O MIRANTE trocou declarações de dois entrevistados no especial 31º aniversário

Na edição especial que assinala o 31º aniversário de O MIRANTE, na página 58, onde foram divulgadas as perguntas que alguns dos 51 entrevistados gostariam que lhes tivéssemos feito e não fizemos, bem como as respectivas respostas, um erro de paginação fez com que ficassem trocadas as perguntas e respostas de Alberto Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e do empresário André Neves Dias, Gerente da empresa André Neves Dias & Filhos, de Almeirim.

Pedimos desculpas aos dois visados, que são grandes amigos de O MIRANTE e damos aqui o seu a seu dono em termos de declarações e a bem da verdade.

André Neves Dias - Gerente da André Neves Dias & Filhos, de Almeirim, declarou:

“Gostaria que me tivessem perguntado o que eu gostaria de ver no país antes de morrer. Eu responderia que gostaria de ver Portugal ser governado por um governo sério e honesto.”

Já Alberto Mesquita, Presidente da câmara municipal de Vila Franca de Xira, disse:

“Aproveito esta oportunidade para manifestar o meu apreço pelo trabalho desenvolvido por O MIRANTE ao longo destes 31 anos de existência e apresento, na pessoa do seu Director, a todos os colaboradores deste jornal, a minha consideração e o desejo de longos anos de actividade, com muito sucesso. Os meus parabéns.”.

A Direcção de O MIRANTE