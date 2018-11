O interior de Portugal só é notícia quando há desgraça

A minha terra tem perdido população, sobretudo jovem. É o preço da interioridade e de anos e anos de más políticas, de decisões discriminatórias e negativas no que ao interior respeita. Decisões de políticos e assessores que desconhecem o termo “equidade”e o que isso representa no desenvolvimento harmónico do todo nacional e da valorização das gentes deste Portugal que se vê abandonado à sua sorte e que só é notícia pela desgraça. Essa descriminação dói quando tem origem no poder central mas pesa e dói ainda mais quando tem a sua origem no poder local.

Muitas coisa me agradam, pois com o advento do poder local muito foi feito em prol do interior e das populações, todavia, é inadmissível e inaceitável a existência de arruamentos em terra batida, sem esgotos e sem o mínimo de qualidade que a todos é devida. Isto poderia e deveria ser alterado, bastando que se desse prioridade às pessoas e se atendesse à satisfação das necessidades mais básicas a que estas têm direito.

Luís Alves - Presidente da união de freguesias de S. Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo