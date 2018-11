O jardim que se transformou em cemitério

A fotografia do jardim das Palmeiras, no Bairro da Coferpor, no Entroncamento foi tirada em Dezembro de 2013. A do cemitério das Palmeiras, com os cadáveres das árvores a apodrecer ao ar livre junto a um jardim onde já se ergue uma árvore esguia e amarela chamada grua de construção civil, foi tirada há um mês. É o progresso, dirão uns! É a vida, dirão outros. É mas é uma treta, dirão os restantes!!!