O nosso “interior” fica a pouco mais de uma hora do mar e do maior aeroporto do país

Estamos num país cada vez mais inclinado para o litoral. Todo o interior tem perdido população. As políticas até agora implementadas para invertermos esta situação não nos têm levado a lado nenhum e, pior ainda, insistimos nelas. Precisamos de repensar o interior como um território positivo e não insistirmos em o “vender” como um território deprimido porque ninguém “compra” um território deprimido. Temos de mudar o discurso. Tenho afirmado com muita força que interioridade não é sinónimo de inferioridade. Há que lutar para que assim seja.

A nossa forma de vermos o nosso interior tem de ser alterada. O nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom que fica a pouco mais de uma hora do mar e tem um aeroporto à mesma distância que o aeroporto Charles De Gaulle fica do centro de Paris. Temos equipamentos sociais ao nível dos grandes centros e com algo que não existe nos grandes centros que é o tempo para usufruirmos de tudo. Temos qualidade de vida. É por aqui que temos de começar a “vender” o nosso interior.

Miguel Borges - Presidente da câmara municipal do Sardoal