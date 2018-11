Alteração de trânsito junto ao Parque de Santa Eulália no Cartaxo

A circulação rodoviária na Rua Dr. Lopes Batista, no Cartaxo, passou a ser permitida no sentido ascendente, desde dia 9 de Novembro, até ao acesso à Urbanização de Santa Eulália. Segundo o presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, esta alteração “resulta da vontade expressa por muitos moradores naquela zona da cidade”, e depois de avaliada do ponto de vista técnico, foi considerada pelos serviços municipais como “uma melhoria para a circulação de quem necessita aceder à área residencial junto à Quinta de Santa Eulália”. O autarca referiu, ainda, que a alteração foi analisada e aprovada em sede de Comissão de Trânsito.