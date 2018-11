Arlindo Marques recebe Prémio Nacional do Ambiente

Activista natural de Ortiga tem-se distinguido na denúncia da poluição no Tejo e afluentes.

O ambientalista Arlindo Consolado Marques recebe esta quinta-feira, 22 de Novembro, em Lisboa, o Prémio Nacional do Ambiente, atribuído pela Confederação das Associações de Defesa do Ambiente, em reconhecimento do seu trabalho em defesa do rio Tejo.

O ambientalista, natural de Ortiga (Mação) e residente no Entroncamento, revelou à agência Lusa que ficou contente com esta nomeação que vem realçar a sua luta difícil que já dura há mais de três anos. “Três anos a lutar, três anos a ir ao rio, três anos a ir aos focos de poluição, a mostrar os peixes mortos, as águas escuras, porque o cheiro não se conseguia mostrar, e a espuma que parecia a espuma da morte”, referiu Arlindo Marques.

Arlindo acrescentou que pretende partilhar o prémio com todos os que o têm apoiado nesta luta, como os pescadores, moradores, trabalhadores das barragens e profissionais das empresas que o alertavam para situações de poluição que estavam a acontecer.

Mesmo depois do anúncio do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, de colocação de vigilantes na bacia hidrográfica do rio Tejo, Arlindo, guarda prisional de profissão, diz que vai continuar a lutar pela defesa do rio, que considera o seu mundo e o sítio onde se sente bem.