Azambuja baixa IMI e derrama para 2019

A Câmara de Azambuja aprovou uma descida da taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e da derrama para empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros. A proposta da maioria socialista sobre a redução do IMI para 0,36% foi aprovada por unanimidade. Na proposta da diminuição da derrama o PSD optou pela abstenção.

Os agregados familiares com dependentes a cargo e com habitação própria e permanente no concelho vão ter deduções fixas. As famílias com um dependente a cargo terão uma dedução de 20 euros; com dois dependentes de 40 euros e com três a dedução fixa-se nos 70 euros.

A derrama a cobrar em 2019 será de 1,5 por cento sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o número de pessoas colectivas (IRC) que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do município, para quem exerça uma actividade comercial, industrial, ou agrícola. Ficam isentos do pagamento da derrama todos os que se sejam passivos de IRC e com volume de negócios inferior a 150 mil euros.

As propostas vão ser remetidas para aprovação na próxima assembleia municipal.