Câmara atribui 15 bolsas de estudo em Rio Maior

A Câmara de Rio Maior propõe-se atribuir 15 bolsas a estudantes do ensino superior durante o corrente ano lectivo, podendo ser em modalidade de renovação ou de concessão de apoio pela primeira vez. Os interessados à renovação da bolsa podem apresentar as candidaturas entre 19 de Novembro e 11 de Dezembro. Os novos candidatos devem entregar o processo a partir de dia 11 de Dezembro. Das 15 bolsas em apreço, três serão destinadas a bombeiros ou familiares directos de bombeiros, ao abrigo do Regulamento Social dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior. Cada bolsa terá um valor de 495 euros. No total, a autarquia deverá despender 7.425 euros.