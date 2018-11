Câmara de Abrantes e Universidade Nova aprofundam investigação científica

A Câmara de Abrantes e a Universidade Nova de Lisboa vão assinar um protocolo na área da investigação científica da história do concelho, nomeadamente no acervo do Museu MDF (Metalúrgica Duarte Ferreira), no Tramagal, anunciou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Abrantes refere que esta parceria “torna possível o contributo científico através do estudo no terreno do património industrial da Metalúrgica Duarte Ferreira” de alunos de licenciaturas, mestrados e doutoramentos do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

O objectivo é “a preservação da história e corporizar a continuidade e alargamento do projecto do museu”.