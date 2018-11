Câmara de Azambuja apoia campanha para incentivar compostagem

A Câmara Municipal de Azambuja anunciou que está a apoiar uma campanha da empresa Valorsul que pretende sensibilizar os proprietários de hortas ou jardins para a importância da compostagem dos resíduos sólidos urbanos.

Em comunicado, a autarquia explica que o objectivo da campanha é “reduzir a quantidade de resíduos que são depositados diariamente nos contentores”, destacando as vantagens de recorrer a este processo de reciclagem natural de cascas e restos de vegetais, folhas e plantas secas que se transformam em fertilizante, “muito útil e saudável para hortas e jardins”.

Nesse sentido, a nota da autarquia informa ainda que a Valorsul vai disponibilizar compostores às famílias do concelho constituídas no mínimo por três pessoas e que possuam habitações com quintal, horta ou jardim. “Para atribuição do compostor é necessário participar numa das sessões de formação promovidas pelas empresas. Os interessados em recebê-lo apenas terão de preencher uma ficha de inscrição”, conclui o município.