Câmara de Tomar e Rodoviária ajustam horário de transportes escolares

A Câmara Municipal de Tomar acordou com a Rodoviária do Tejo um serviço extra entre essa empresa de transportes públicos e as diversas escolas básicas dos 2º e 3º ciclos e secundárias do concelho.

Depois de receber informação dos diversos agrupamentos escolares, a autarquia negociou com a transportadora a criação de um serviço extra que teve início a 12 de Novembro e se prolongará até ao final do ano lectivo. Este serviço garante o transporte entre as escolas e a Rodoviária, à hora de almoço, todos os dias da semana. Anteriormente o serviço era assegurado apenas às quartas e sextas-feiras.

A partir da Rodoviária os alunos, do 5º ao 12º ano, sujeitam-se aos horários comerciais da transportadora. Alguns pais tinham-se manifestado no início do ano lectivo contra os horários, alegando falta de transporte em determinados dias da semana.