Cartaxo dá prioridade à requalificação do espaço público

Orçamento municipal de 19,6 milhões de euros foi aprovado mas oposição votou contra.

Para o próximo ano a Câmara do Cartaxo vai dar prioridade ao Programa Viva Cidade para requalificar a urbe e nos próximos três anos pretende fazer intervenções cirúrgicas, nomeadamente ao nível de passadeiras de peões, redes viárias, sinalização horizontal e vertical, limpeza urbana e requalificação de zonas que estão bastante degradadas. A informação foi dada pelo presidente do município, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), em sessão camarária extraordinária onde foi aprovado o orçamento para 2019 no valor de 19,6 milhões de euros.

O Programa Viva Cidade vai ter um investimento de cerca de 345 mil euros. Quinta das Correias, Quinta das Cabeleiras, Quinta do Brita, Urbanização do Vapor, Parque da Música, Parque Valverde, Santa Eulália, Parque do Progresso e Ponte da Pedra são alguns dos locais onde está previsto intervir até ao final do actual mandato.

Outras intervenções em perspectiva, e que estão contempladas no orçamento para 2019, são: requalificação dos balneários das piscinas municipais; obras de ampliação do cemitério; obras de reparação no Centro Cultural do Cartaxo; limpeza de linhas de água e faixas de combustíveis; requalificação dos mercados de Pontével e Vila Chã de Ourique; e parque infantil em Ereira.

Pedro Ribeiro afirmou que este é um orçamento muito exigente e que a maioria socialista que gere a autarquia pretende manter o que tem feito nos últimos cinco anos, que é gerir com grande rigor as finanças do município. O autarca sublinhou que o valor das transferências para as juntas de freguesia é igual ao do último mandato, ou seja, 460 mil euros por ano para cada junta.

Foram abertas rubricas para as negociações existentes para as obras de requalificação do Viaduto de Santana, Ponte Rainha D. Amélia e Ponte do Vale de Santarém. Pedro Ribeiro pretende apostar no relançamento do projecto “Cartaxo – Capital do Vinho”. Também a candidatura do Fandango a Património Imaterial da Humanidade, que é liderada pelo concelho do Cartaxo, continua em cima da mesa e é para avançar, disse Pedro Ribeiro.

O vereador da oposição, Jorge Gaspar (PSD), começou por louvar o esforço de Pedro Ribeiro em procurar dar dimensão estratégica ao orçamento que, considera, serem meros actos de gestão corrente. “Não conseguimos encontrar neste documento um caminho do ponto de vista de uma estratégia de desenvolvimento económico e social para o concelho”, disse Jorge Gaspar. O Orçamento para 2019 foi aprovado com os cinco votos a favor do PS e dois votos contra dos vereadores do PSD.