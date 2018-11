Cartaxo vai ter mais de 11 quilómetros de ciclovias

A cidade do Cartaxo vai ter 11,8 quilómetros de ciclovias, o que representa um investimento municipal na ordem dos 775 mil euros. A Câmara do Cartaxo apresentou o pré-projecto da rede ciclável da cidade, criado no âmbito do PAMUS (Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável), numa sessão destinada aos munícipes que encheram o salão nobre dos paços do concelho.

As ciclovias vão ser construídas na Rua Serpa Pinto, Rua Batalhoz, Rua Professor Manuel Bernardo das Neves, Avenida Mestre Cid, Avenida João de Deus, Quinta das Correias e Rua do Progresso. O objectivo é ligar por ciclovia as zonas que dispõem de equipamentos desportivos, educativos, comércio e serviços.

“Com este projecto não vão haver só bicicletas na cidade. Queremos é que as pessoas tenham a alternativa de poder circular de bicicleta em segurança e até mesmo andar a pé, o que pode descongestionar um bocadinho o trânsito no centro da cidade se houver mais pessoas a circularem de bicicleta nestes locais”, explicou Nuno Raposo, da equipa técnica que apresentou o projecto.

Na inauguração da Feira de Todos os Santos, o presidente da autarquia, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), também aproveitou para falar do assunto. “Ninguém pretende retirar espaço aos carros. O município está a fazer o mesmo que as outras câmaras da Lezíria do Tejo. Queremos é que o convívio entre os automóveis, as bicicletas e quem anda a pé seja mais equilibrado e seguro”, afirmou o autarca.

Este pré-projecto de construção de ciclovia está integrado no PAMUS, que é um dos eixos do Portugal 2020 que, juntamente com o PARU (Plano de Acção para a Reabilitação Urbana), são instrumentos financeiros e programáticos que originaram um conjunto de verbas para requalificar o espaço público, dando prioridade à mobilidade activa, promovendo deslocações em modo pedonal e ciclável, de modo a mudar os padrões de deslocação que as pessoas têm actualmente.