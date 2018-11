Cento e cinquenta a correr em homenagem a Luís Grilo

Família e amigos evocaram no Jamor o triatleta das Cachoeiras assassinado em Julho.

Cerca de 150 pessoas participaram na GRILORun2018, uma corrida de homenagem a Luís Grilo, que se realizou no domingo, 18 de Novembro, no Estádio Nacional. O objectivo foi evocar a memória do triatleta e empresário assassinado em Julho último.

O evento organizada pelos atletas da Wikaboo, a equipa de treino à qual pertencia o triatleta, inseriu-se na iniciativa Corre Jamor, do Clube Olímpico de Oeiras, na qual participaram 1500 atletas.

Família e amigos sentem a mágoa e consternação pela forma como Luís Grilo os deixou e continuam a pedir justiça. Sandra Grilo, sobrinha do triatleta, disse a O MIRANTE que esta foi a “ forma certa de o homenagear, porque foi algo pensado e organizado pelos seus amigos”. Sandra, tal como Ricardo Grilo, sobrinho de Luís Grilo, não acredita na última versão apresentada pela viúva Rosa Grilo, que envolve Luís em negócios de tráfico de diamantes e acreditam que a verdade virá ao de cima. Rosa está presa preventivamente, tal como o seu amante António Joaquim, por suspeita do homicídio de Luís Grilo.