Centro de Interpretação Templário abre na Barquinha com peças únicas

Medalhões, moedas, esporas e diversos objectos em metal descobertos nas escavações de 1898 no castelo de Almourol integram a colecção do Centro de Interpretação Templário de Almourol (CITA), inaugurado no domingo, 18 de Novembro, em Vila Nova da Barquinha.

Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, explicou à agência Lusa que os achados resultantes das escavações pertencem ao Exército Português e que vão fazer parte da exposição na sequência de um protocolo assinado para o efeito.

A colecção integra um “acervo único no país”, em termos de história templária, e inclui ainda peças do espólio municipal, como uma espada, elmos, marcos templários, fatos de protecção em malha cota e réplicas de imagens originais em túmulos.

O Centro de Interpretação Templário vai funcionar no piso 1 do Centro Cultural da localidade e contempla uma sala de exposição permanente, um espaço para mostras temporárias e uma sala de projecção de filmes sobre a temática dos Templários.

Com um investimento de 152 mil euros, financiado em 136 mil euros pelo Turismo do Centro, “o CITA será a primeira infraestrutura do género em Portugal”, contribuindo para “inserir o território em rotas turísticas nacionais e internacionais”, associadas à questão templária e ao turismo militar, e aumentar o respetivo fluxo turístico regional.