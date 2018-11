Embaixador da Moldávia reuniu em Santarém com autarcas e empresários

O embaixador da Moldávia em Portugal, Dumitru Socolan, foi recebido no dia 13 de Novembro na Câmara Municipal de Santarém. O presidente do município Ricardo Gonçalves e o vereador com o pelouro do Desenvolvimento Económico, Nuno Serra, foram os anfitriões do encontro que contou com a participação de alguns empresários locais que apresentaram as suas empresas e conheceram as eventuais possibilidades de negócios naquele país da Europa de leste.

Presentes estiveram ainda representantes do Instituto Politécnico de Santarém e da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém que, através da exibição de dois filmes, apresentou o Ribatejo e os negócios existentes nesta região.

A República da Moldávia faz fronteira com a Ucrânia e com a Roménia e a sua economia está muito dependente da agricultura, produzindo frutas, produtos hortícolas, tabaco e vinho, sendo este último o produto de maior exportação. O turismo está numa fase de crescimento e a maior atracção turística são as minas de Cricova cujo complexo subterrâneo de túneis alberga a maior adega do mundo, com mais de 120 km de armazéns de vinho.