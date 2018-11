Estudo prévio para reabilitação do Nogueiral aprovado em Torres Novas

Zona envolvente ao Teatro Virgínia vai ser requalificada, com mexidas ao nível da circulação rodoviária e estacionamento.

Há alterações à vista para a zona envolvente do Teatro Virgínia, em Torres Novas, também conhecida como “Nogueiral”. O projecto de arquitectura paisagista para aquela área prevê mudanças no Largo José Lopes dos Santos, na Rua do Caldeirão e na Avenida dos Bombeiros Voluntários, assim como no “Laranjal” até à ligação com a Avenida Dr. Martins de Azevedo (incluindo rotunda, passeios e faixa de rodagem), numa área total aproximada de 10.000 metros quadrados (m2).

O estudo prévio para a reabilitação do Nogueiral (1ª fase) esteve a votação na reunião do executivo camarário de 13 de Novembro tendo sido aprovado pela maioria PS, com a abstenção do PSD e com o voto contra do Bloco de Esquerda. Helena Pinto, vereadora do BE, pediu o adiamento desse ponto da ordem de trabalhos, para ter mais tempo para rever a documentação. Um pedido que foi negado pelo vice-presidente Luís Silva, que assegurava a presidência da reunião em substituição de Pedro Ferreira, ausente.

Helena Pinto diz não ter havido tempo para reflexão, com a entrega dos documentos três dias úteis antes da reunião, apontando que também não foi disponibilizada documentação suficiente. Segundo a vereadora “mexer nesta parte da cidade não deve ser feito com base em decisões pouco amadurecidas”.

De acordo com a autarquia, a zona em estudo é determinante ao nível dos diferentes equipamentos urbanos ali localizados, como o Teatro Virgínia, os Bombeiros Voluntários de Torres Novas, o Montepio Nª Sra. da Nazaré, o Edifício StartUp, o Centro Comercial, o centro cultural da antiga Central Hidroeclétrica, o Convento do Carmo e o Quartel.

A intervenção tem como objectivo criar zonas verdes de enquadramento, estadia e recreio e dotar algumas zonas exteriores de condições para acolher eventos culturais de pequena e média dimensão, além de valorizar o uso da circulação pedonal. A execução do projecto, integrado no PEDU, Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, tem um custo estimado de perto de meio milhão de euros.