Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas celebra aniversário

A Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas realiza um almoço convívio no sábado, 24 de Novembro. O motivo é assinalar o seu 22º aniversário e homenagear aqueles que diariamente contribuem para a Liga. O almoço está marcado para as 13h00 no restaurante Hotel de Torres Novas, na Praça 5 de Outubro. As inscrições podem ser feitas nos bares e voluntariado do Hospital de Torres Novas, na sede da Silvã, através do e-mail da Liga, ou do telemóvel 912 552 370. O valor da refeição é de 12 euros.