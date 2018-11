Luís Cid é novo director da Escola de Desporto de Rio Maior

Teve mais um voto que António Moreira, o outro candidato na eleição.

Luís Cid é o novo director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM). O professor da instituição de ensino concorreu com António Moreira, também professor na mesma escola, tendo ganho a votação por um voto (oito votos, contra sete de António Moreira).

O futuro Conselho Consultivo de Administração conta com os nomes de Teresa Bento (subdirectora) e Marina Lemos (secretária). O acto eleitoral decorreu na sequência da saída do anterior director, João Moutão, que tomou posse em Setembro como vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém.

Luís Cid revelou a O MIRANTE que ainda não há data marcada para a tomada de posse, mas que gostaria que coincidisse com a data de aniversário da instituição, a 5 de Dezembro. A ESDRM é a maior escola de desporto do ensino superior politécnico, com 40 docentes de carreira e mais de 50 docentes colaboradores externos, 20 funcionários de carreira e quase mil alunos.