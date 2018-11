Menor detido no Sardoal por furto de mota

A GNR deteve no Sardoal um jovem de 17 anos por furto de uma mota numa escola da vizinha cidade de Abrantes. Após a denúncia, os militares efectuaram diligências para localizar o suspeito, que acabou por ser interceptado. O caso passou-se no dia 14 de Novembro. As autoridades recuperaram o ciclomotor, o qual foi devolvido ao seu legítimo proprietário. O menor foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de termo de identidade e residência.

