Menos chamadas para bombeiros e veterinários na Feira da Golegã

Município impediu circulação de cavalos entre as 02h00 e as 07h00, o que motivou protestos de cavaleiros. Presidente da câmara elogiou o trabalho da GNR durante a Feira Nacional do Cavalo e de São Martinho e propôs atribuir medalha de mérito municipal ao comandante do Comando Territorial de Santarém.

Este ano, durante a Feira Nacional do Cavalo e de São Martinho, que decorreu na Golegã entre 2 e 11 de Novembro, houve menos 70 por cento de chamadas para médicos veterinários e os bombeiros tiveram menos de metade das ocorrências em relação a anos anteriores. A informação foi dada pelo presidente da Câmara da Golegã, Veiga Maltez (PS), durante a última reunião do executivo.

“Esta é a prova que as regras criadas pelo município, que impedem a circulação a cavalo ou em carros de cavalos, entre as 2h00 e as 7h00, durante a Feira Nacional do Cavalo, valeu a pena”, declarou o autarca, lembrando que antigamente os veterinários eram muitas vezes chamados à noite para situações graves, que eram evitáveis.

Veiga Maltez garantiu ainda que a Guarda Nacional Republicana (GNR) teve também uma acção muito importante durante a Feira do Cavalo e de São Martinho. “Um grupo de cavaleiros esteve na madrugada do passado dia 6 de Novembro em frente à minha casa a assobiar e a tocar buzinas, a contestar as novas regras, e a GNR teve um papel essencial”, recordou o autarca.

O presidente da Câmara da Golegã adiantou ainda que vai propor a atribuição da medalha de mérito municipal ao comandante do comando territorial de Santarém, coronel Paulo Silvério, “pois teve sempre uma atitude de firmeza e pedagógica”.



Regras ainda mais apertadas na próxima Feira do Cavalo

Veiga Maltez disse também que vai apertar ainda mais as regras de protecção de animais na próxima Feira do Cavalo e de São Martinho, apesar dos protestos que daí possam advir. E deixou palavras dirigidas aos contestatários.

“Podiam ter ido manifestar-se para a frente dos Paços do Concelho ou da secretaria da feira, mas preferiram forçar o meu portão e incomodar a minha família com assobios e buzinas. Não cedo e não vou ceder. Também não gosto do novo quadro do IRS e tenho de pagar”, referiu o autarca na última reunião camarária.

Para Veiga Maltez, o problema é que muitos ainda julgam que a Golegã é o ‘faroeste’, mas “a população da Golegã tem direito a descansar e os animais têm de ser protegidos”. O presidente do município já tinha pensado, em 2012, implementar essas regras, mas no ano seguinte já não estava no executivo e não foi possível. Entretanto, o ano passado, como só agarrou no certame 15 dias antes dele começar, considerou que seria melhor aplicá-las apenas este ano.