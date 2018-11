Mercado de Alpiarça recebe ArteNatal

O Mercado Municipal de Alpiarça vai ser palco da sétima edição da ArteNatal – VII Feira de Artesanato Local e V Mostra de Doçaria de Alpiarça. A iniciativa realiza-se nos dias 8 e 9 de Dezembro, das 09h00 às 20h00.

O objectivo é promover, dinamizar e valorizar o artesanato regional e a doçaria de Alpiarça e, simultaneamente, potenciar a dinamização do Mercado Municipal. As inscrições para artesãos estão disponíveis até ao dia 23 de Novembro na Câmara de Alpiarça ou através do e-mail turismo@cm-alpiarca.pt.