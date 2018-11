Novela do Cineteatro São Pedro de Abrantes sem fim à vista

Principal sala de espectáculos do concelho está encerrada desde Janeiro de 2018. Câmara de Abrantes propôs a aquisição do imóvel por 267 mil euros, valor que não foi aceite pela sociedade proprietária do espaço.

A recente entrevista dada por José Alberty, em representação da Iniciativas de Abrantes, à Rádio Antena Livre, onde revelou o interesse da sociedade em vender o Cineteatro São Pedro à Câmara de Abrantes foi o mote para o vereador do PSD, Rui Santos, questionar a presidente do município, Maria do Céu Albuquerque (PS), na última reunião do executivo sobre qual a sua perspectiva para o futuro daquele espaço.

Maria do Céu Albuquerque confirmou que é intenção do município adquirir o imóvel, tendo apresentado à sociedade gestora uma proposta de compra do equipamento cultural por 267 mil euros. Um valor que não foi aceite, não tendo sido apresentada uma contraproposta.

O imóvel foi avaliado pelo município em 844 mil euros, em Setembro de 2017. Um valor onde, segundo Maria do Céu Albuquerque, se contemplam todas as benfeitorias feitas pela autarquia durante os 19 anos em que esteve responsável pelo espaço, através de um contrato de comodato que terminou em Janeiro último.

Segundo a presidente da autarquia há três hipóteses em cima da mesa de negociações. Além da compra do imóvel, há ainda a possibilidade de um novo contrato de comodato que permitiria colocar o imóvel ao serviço da sociedade abrantina por um determinado número de anos. Contudo, parece não haver também acordo neste tema, uma vez que a câmara diz não poder aceitar o contrato de comodato como foi apresentado pela Iniciativas de Abrantes por “lesar o interesse público”, uma vez que não previa um período de amortização do investimento em obras que teria que ser feito pela autarquia.

Uma terceira proposta passa pelo arrendamento. A sociedade ficaria encarregue das obras e a câmara arrendaria o edifício já pronto. A presidente refere que, para se chegar a um entendimento, têm que haver concessões de ambas as partes. Além disso reforça a ideia de que, seja qual for o cenário que avance, cabe à Iniciativas de Abrantes regularizar a sua situação garantindo um conjunto de condições legais para que a gerência possa celebrar um qualquer contrato ao abrigo do Código das Sociedades Comerciais.