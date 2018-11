Obras do Centro Escolar da Chamusca sem fim à vista

Presidente da câmara diz que anda com vontade de “espancar alguém” devido aos incumprimentos da empresa

O empreiteiro continua a justificar o arrastar da empreitada com a dificuldade em encontrar mão-de-obra no mercado de trabalho.



Continua sem fim à vista a conclusão das obras do novo Centro Escolar da Chamusca. A empreitada deveria ter sido entregue no início de 2018, mas têm sido sucessivas as falhas no cumprimento dos prazos por parte da empresa Teixeira Pinto e Soares SA. A última data apontada foi segunda-feira, 12 de Novembro, e mais uma vez não foi cumprida. O empreiteiro continua a justificar-se com a dificuldade em encontrar mão-de-obra no mercado de trabalho. Os alunos continuam a ter aulas em contentores na Escola EB 2,3/S na Chamusca.

A câmara da Chamusca, que contava ter a obra concluída no dia 12, tinha marcado para esta semana a fase de limpezas externas e internas do edifício, tendo-se comprometido também com as empresas para colocarem o recheio no imóvel e ainda com a empresa de equipamento informático. Paulo Queimado, presidente da câmara da Chamusca (PS), disse na sessão de câmara de 13 de Novembro que, perante este cenário, lhe apetecia “espancar alguém”.

De recordar que em Fevereiro de 2017 a autarquia adjudicou a construção do Centro Escolar da Chamusca, pelo valor de 1.728.238 euros mais IVA, à empresa Teixeira Pinto e Soares SA. Paulo Queimado referia à altura que, correndo tudo bem, havia condições de fazer a mudança durante as férias da Páscoa (de 2018).

O Centro Escolar vai contemplar 12 salas de aula, uma sala polivalente, refeitório, sala de professores, sala de pessoal auxiliar, duas salas de actividades extra, biblioteca, laboratório e mais oito salas já existentes no antigo edifício da EB1, que será requalificado. O novo Centro Escolar vai ainda ter um ginásio que será construído no espaço onde neste momento está situado o jardim de infância, que vai desaparecer.

Já em Agosto deste ano O MIRANTE dava conta desta situação. Na altura escrevemos que o futuro Centro Escolar da Chamusca deveria ficar pronto antes do início do ano lectivo 2018/2019, mas a empresa já tinha avisado a autarquia que só iria entregar a obra no final de 2018. Neste momento não existe sequer data prevista para a entrega da obra.