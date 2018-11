Oposição critica actuação dos SMAS de Tomar e defende a sua extinção

Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de Tomar foram fortemente criticados pelo vereador José Delgado (PSD) na reunião do executivo camarário de 12 de Novembro. Para o autarca, os SMAS prestam um serviço ineficaz e não conseguem resolver as constantes perdas de água, por rupturas ou roubos, que já custaram aos serviços cerca de um milhão e setecentos mil euros.

José Delgado criticou também a ineficácia dos SMAS para resolver as descargas directas de águas residuais domésticas para o rio Nabão na área urbana, por não ter sido concluído o processo da rede doméstica no centro histórico da cidade, cujos ramais funcionam em sistema unitário, em vez de separativo (águas pluviais e águas residuais domésticas seguem na mesma conduta de escoamento). O vereador da oposição considera assim que é necessário repensar os SMAS, quer pela sua extinção quer pela integração dos seus serviços na Câmara Municipal de Tomar.

A presidente da câmara, Anabela Freitas (PS), referiu que a extinção não é solução, mas sim a criação de uma empresa intermunicipal que permita recorrer a fundos comunitários para terminar projectos tão importantes como o sistema separativo de águas residuais no centro histórico ou o aumento da cobertura de saneamento. “De momento ainda não sabemos se vai ser criada a empresa intermunicipal”, diz Anabela Freitas, acrescentando que, por esse motivo, foi apresentado um orçamento “minimalista” para os SMAS, que prevê apenas manter os investimentos em curso.

“Tudo aponta para que a empresa intermunicipal de gestão de águas e resíduos seja criada até ao final de 2018, contudo, se tal não acontecer, faremos uma revisão do orçamento que integre os investimentos necessários”, concluiu a autarca.

José Delgado interveio para justificar o voto contra do PSD ao orçamento dos SMAS, levado a votação a 31 de Outubro, e retorquiu que é difícil decidir com base em cenários virtuais.