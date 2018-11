Parque da Cidade em Ourém vai ser Ampliado

O Parque da Cidade António Teixeira, em Ourém, vai ser aumentado e vai permitir a requalificação da zona ribeirinha existente entre as piscinas municipais da cidade e a Rua Marquês de Valença. O projecto de execução referente à primeira fase de expansão foi aprovado por unanimidade em sessão camarária. A primeira fase de expansão do Parque da Cidade de Ourém corresponde a uma área de intervenção de cerca de sete mil metros quadrados, com uma extensão de 250 metros. “Foram efectuadas negociações com os proprietários dos terrenos para a sua aquisição e foi concluído o projecto de execução. O projecto contempla as especialidades de arquitectura paisagística, fundações e estruturas, drenagem de águas residuais, rede eléctrica e iluminação pública, além da limpeza, valorização e consolidação dos taludes da Ribeira de Seiça e o prolongamento da rede de percursos e da estrutura verde”, refere o município em nota de imprensa. A intervenção tem um valor estimado de 373 mil euros, mais IVA e o projecto vai integrar o processo de candidatura do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano).