Pavilhão municipal do Pego vai ter novo piso

O piso do Pavilhão Municipal do Pego vai ser substituído por um pavimento desportivo em madeira flutuante, flexível, reforçado para prática da patinagem artística e de hóquei em patins. A intervenção vai decorrer entre os dias 19 e 30 de Novembro e está orçada em cerca de 72 mil euros.

Esta obra surge no âmbito da melhoria das infraestruturas desportivas, que a Câmara Municipal de Abrantes está a desenvolver. Com esta alteração, o recinto torna-se uma “mais valia para a nossa região, possibilitando a receção de estágios, torneios, jogos nacionais e internacionais de várias modalidades”, refere a autarquia em comunicado.