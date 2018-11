Piscina do Sacapeito encerrada durante um mês

A piscina municipal do Sacapeito, em Santarém, encontra-se encerrada desde a semana passada e assim deverá permanecer pelo menos durante mais um mês, devido a uma avaria no sistema de aquecimento da água. Como alternativa, os utentes têm o complexo aquático municipal, no Jardim de Cima. Na última reunião de câmara, realizada a 19 de Novembro, após questão colocada pelo vereador José Augusto Santos (PS), o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), afirmou que a reparação vai durar pelo menos um mês e tem um custo estimado de 60 mil euros.