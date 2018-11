Politécnico de Santarém com mais 300 estudantes

Sinais positivos e promessas de mudança na sessão solene que marcou o começo de mais um ano lectivo. Novo presidente da instituição sublinhou o crescimento no número de alunos como um indicador positivo e prometeu mais assertividade no desenvolvimento de novos projectos e na procura dos parceiros adequados.

O Politécnico de Santarém cresceu 8% no número de estudantes matriculados nos cursos das suas cinco escolas superiores, em relação a 2017, contando agora com 3.877 alunos matriculados, mais 299 do que no ano transacto.

Esses dados foram revelados pelo presidente do instituto, José Mira Potes, durante a sessão solene de abertura do ano académico, que decorreu na tarde de quarta-feira, 14 de Novembro, no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém.

José Potes referiu perante a bem composta plateia que esse é “um bom indicador no início deste nosso mandato, mas que não pode deixar de significar também que a equipa que nos antecedeu na presidência deste Instituto deu, diariamente, o melhor do seu esforço”.

Informou ainda que está a ser desenvolvido um conjunto de trabalhos preparatórios para se elaborar um “verdadeiro plano estratégico”, envolvendo diversas entidades locais e regionais, “para que a estratégia do IPSantarém prossiga ao encontro dos desígnios regionais e assim possamos servir o bem público com o melhor do nosso saber”.

O presidente do IPSantarém revelou também que desde a sua tomada de posse, em Setembro último, tem procurado imprimir uma dinâmica mais assertiva ao desenvolvimento de projectos, procurando parceiros adequados e programas promissores. “Um dado adquirido é a forte necessidade de constituição de um sólido gabinete de projectos que possa dar garantias de execução dos mesmos de forma eficaz e coerente”, realçou.

Jorge Justino homenageado

Na sessão foi ainda prestada homenagem ao anterior presidente do instituto, Jorge Justino, que deixou o cargo em Setembro último, e a quem José Potes deixou o seu agradecimento pelo trabalho desenvolvido.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, aproveitou o seu discurso para fazer o elogio de Jorge Justino em termos pessoais, profissionais e institucionais, anunciando que vai propor ao Conselho da Medalha Municipal a atribuição da Medalha da Cidade ao antigo presidente do Politécnico de Santarém.