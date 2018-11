Recolha de sangue em Azambuja

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja vai realizar mais uma recolha de sangue e tipagem de medula óssea, no domingo, 25 de Novembro, entre as 9h00 e as 13h00, na Poisada do Campino, em Azambuja. A iniciativa conta com a colaboração e supervisão do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e dá seguimento à campanha de angariação de potenciais dadores de medula óssea.