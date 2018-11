Recolha de sangue nos Bombeiros de Pernes

O Grupo de Dadores de Sangue da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes vai promover uma campanha de recolha de sangue no dia 25 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00, em colaboração com o Centro Regional e Sangue de Lisboa. A iniciativa decorre no quartel da corporação.

O grupo completa 22 anos de existência e para comemorar a data realiza um almoço convívio no dia 16 de Dezembro, pelas 12h30.