Torres Novas recebe encontro da Rede de Bibliotecas UNESCO

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebe no dia 20 de Março de 2019 o terceiro encontro da Rede das Bibliotecas Associadas da UNESCO. Na mesma data celebra-se o Dia Internacional da Felicidade, que será assinalado com a entrega dos prémios do concurso que está a decorrer, denominado “O que é a Felicidade”. O concurso é dirigido a pessoas com idades entre os 6 e os 70 anos. O prazo para envio dos trabalhos à Comissão Nacional da UNESCO e para as inscrições no encontro termina no dia 4 de Fevereiro de 2019.