Urgências do Hospital de Abrantes recebem obras de 2,1 milhões

Empreitada deve começar no primeiro trimestre de 2019 mas os seus efeitos já se fazem sentir.

O serviço de urgências do Hospital de Abrantes está em remodelação. Numa fase inicial está a ser preparada a ala esquerda para acolher os pacientes durante as grandes obras de modernização desse serviço, orçadas em 2,1 milhões de euros e com arranque previsto para o primeiro trimestre de 2019.

A obra, a cargo do SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, apresentada a 13 de Novembro à comunicação social, está “adiantada” segundo Ilda Rocha, engenheira responsável pelo projecto. No local vêem-se apenas as paredes em reboco, mas a engenheira adianta que os elementos técnicos como condutas e, posteriormente, o piso, devem estar concluídos antes do Natal, cumprindo o prazo de 60 dias previsto pelos SUCH.

Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), refere que o objectivo é modernizar a estrutura, com mais de três décadas, para que possa responder às novas exigências tanto dos profissionais de saúde como dos utentes. Acrescenta que o espaço “roubado” temporariamente pelas obras está a ser compensado com a ocupação provisória do Piso 7 da unidade hospitalar.

Na mesma sessão, a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (PS), afirmou trata-se de um passo decisivo para melhorar o acesso aos cuidados de saúde hospitalares, que permitirá também uma resposta mais eficaz à fase difícil que se aproxima com os picos de gripe.

O Serviço de Urgência do CHMT engloba a Urgência Médico-Cirúrgica e a Urgência Obstetra-Ginecológica, em Abrantes, duas Urgências Básicas, em Tomar e Torres Novas, e a Urgência Pediátrica, em Torres Novas, e atende um total de 120 mil doentes por ano.