Voto de pesar por jovem toureiro de Vila Franca de Xira

O município de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade, na última reunião pública do executivo, um voto de pesar pelo falecimento de João Martins, de 15 anos, aluno da Escola de Toureio José Falcão. João Martins morreu a 27 de Outubro vítima de cancro.

Natural de Vila Franca de Xira, o jovem destacou-se como um talento emergente na Escola de Toureiro José Falcão, onde dava os primeiros passos na aprendizagem do toureio a pé. Em 2016, com 13 anos, a sua grande paixão pela festa brava levou-o a ser o representante de Portugal, através da escola, no encontro mundial de escolas taurinas que se realizou no México, integrando um leque de diversos alunos que representaram à época a “Europa Taurina”, num evento dedicado aos toureiros do futuro.

“Lamentavelmente, a doença oncológica ceifou de forma muito cruel e precoce a vida de João Martins, perdendo-se assim tudo o que este jovem teria para dar à tauromaquia e a outros aspectos da vida aos quais viesse a dedicar-se”, lê-se no documento.