Estacionamento pouco católico

O estacionamento em cima do amplo passeio junto à Igreja de Jesus Cristo, em Santarém, durante as missas do fim de semana tem motivado reparos de autarcas de diversos partidos, tanto na assembleia municipal como na câmara. Não só porque é uma flagrante e notória infracção, que não passa despercebida a quem passa no Largo Cândido dos Reis, como também por ser numa zona vizinha à esquadra da PSP. Na última reunião de câmara, o vereador Rui Barreiro (PS) classificou a situação como um “espectáculo degradante”, referindo que pelos vistos não basta sensibilizar os cidadãos e que talvez seja necessário a PSP fazer o seu trabalho, para resolver a questão. “Parece-me pouco católico levar o carro quase até à porta da igreja”, afirmou o vereador socialista. O presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), informou que essa questão já foi comunicada à PSP e que as autoridades só não actuam se não quiserem. Pelo que se deduz que, perante a impunidade vigente, estes automobilistas só podem estar abençoados...