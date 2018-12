Overdose toponímica

A última reunião pública da Câmara de Vila Franca de Xira ficou marcada por um momento pouco usual. No caso, serem discutidos e aprovados, de uma só vez e numa única ordem de trabalho, 40 novos topónimos a atribuir a diferentes ruas, caminhos e estradas do concelho. Os nomes foram primeiro propostos e aprovados nas diferentes assembleias de freguesia, indo depois a aprovação final na câmara. Assim, de uma assentada, o executivo deu luz verde a novos topónimos que prometem deixar os carteiros e os moradores, nos primeiros tempos, a ver navios. Seja pelo “beco do coradinho” passar a “rua da quinta da várzea pequena” em Alhandra, seja pela criação da nova “rua do cabeço da lebre” em A-dos-Loucos, “caminho dos pêgos” em Trancoso, “caminho bacelo do milho” em Trancoso ou “rua Casal das Ervas” no Adarse. Esta última uma zona de Alverca, curiosamente, afectada com regularidade pelo pesadelo do mato por cortar. E o que dizer da “Estrada dos Cheiros”, proposta para as Cachoeiras?