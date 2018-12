Arqueiros da Euterpe Alhandrense alcançam medalhas

Os atletas da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA) Catarina Quitério e Simão Ribeiro alcançaram dois pódios na quarta prova do campeonato nacional de sala de tiro com arco. Catarina Quitério alcançou a medalha de ouro na categoria júnior senhoras recurso, batendo a adversária directa por uma diferença de 290 pontos. Quanto a Simão Ribeiro, classificou-se em segundo lugar e alcançou a medalha de prata em juvenis recurvo, com 70 pontos de diferença para o rival.

A quarta prova do campeonato nacional de sala de tiro com arco foi organizada pelo Real Sport Club e realizou-se dia 18 de Novembro em Queluz. Estiveram representados sete arqueiros da SEA, orientados pelos treinadores Adriano e Natércia Dias. Em arco recurvo cadete homens, o atleta Rodrigo Lousa posicionou-se no quinto lugar, naquela que foi uma das categorias jovens mais disputadas.