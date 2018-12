Câmara de Alcanena apoia obras do Clube Karate Amicale

A Câmara de Alcanena aprovou, na última reunião do executivo, a atribuição de um subsídio pontual de 4500 euros ao Clube Karate Amicale de Alcanena para fazer face às despesas da obra de construção de um patamar na sua sede, na antiga escola primária de Filhós. Segundo a presidente do município, Fernanda Asseiceira (PS), este apoio tem por base um protocolo de colaboração com a colectividade, que passou pela cedência da antiga escola, por um prazo de vigência de 50 anos, permitindo à colectividade recorrer a apoios para a realização de melhoramentos ou construção de mais infraestruturas. O objectivo do clube é construir um patamar na parte traseira do edifício, criando condições para a prática da modalidade no exterior, sempre que as condições climáticas o permitam.