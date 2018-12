Corrida na Golegã com inscrições a decorrer

Estão a decorrer até dia 15 de Dezembro as inscrições para a quinta corrida de São Silvestre e segunda Caminhada da Biosfera da Golegã, marcada para as 20h00 do dia 21 de Dezembro. A corrida conta com um percurso de 10 km e a caminhada vai ter uma extensão de 5 km, com chegada e partida no largo da Câmara da Golegã.

As inscrições podem ser feitas através da internet, consultando a página da Câmara da Golegã (www.cm-golega.pt). Até dia 1 de Dezembro têm um custo de cinco euros (corrida) e quatro euros (caminhada). A partir do dia 2 de Dezembro e até dia 15 passam a ter um custo de sete euros (corrida) e seis euros (caminhada).

Haverá prémios para os primeiros três classificados da geral masculina e feminina, de cada escalão, por equipas e para a equipa e os melhores atletas masculino e feminino residentes no concelho. A iniciativa é organizada pelo município da Golegã, com o apoio da Junta de Freguesia da Golegã.