Torneio de Natal de judo em Torres Novas

O Palácio dos Desportos, em Torres Novas, recebe no sábado, 8 de Dezembro, um torneio de Natal de judo. A iniciativa, que começa pelas 10h15, é organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém e vai juntar diversos atletas dos escalões de benjamins, infantis e iniciados.

As inscrições são gratuitas e devem ser efectuadas até 3 de Dezembro através do e-mail geral@judoajdsantarem.com.