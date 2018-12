Estrela Verde vence Taça do Ribatejo em patinagem artística

O Clube Estrela Verde, de Constância, venceu a Taça do Ribatejo em patinagem artística, numa prova que decorreu nos dias 17 e 18 de Novembro no Pavilhão Desportivo Municipal de Constância.

Organizada pela Associação de Patinagem do Ribatejo, e tendo como anfitrião o Clube Estrela Verde, a competição contou com a participação de 130 atletas em representação dos seguintes clubes: Clube Estrela Verde, Sporting Clube de Tomar, Juventude Ouriense, Ginásio Clube de Coruche “Os Corujas”, Hóquei Clube de Santarém, Clube de Natação de Rio Maior e Club Desportos Glória do Ribatejo.