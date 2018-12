Juvenis de futsal do União Entroncamento querem sair mas o clube não deixa

Jogadores pedem rescisão do contrato para poderem jogar noutros emblemas mas a direcção do clube tem-se recusado a passar a carta que os liberta.

Alguns jogadores juvenis de futsal do União Futebol Entroncamento (UFE) manifestaram-se nas bancadas do pavilhão municipal da cidade no domingo, 25 de Novembro, durante o jogo da sua equipa com o Núcleo Sportinguista de Torres Novas. Com gritos e um cartaz a pedir a rescisão, os jogadores fizeram questão de mostrar o seu descontentamento com a direcção do clube, que os está a impedir de irem para outros clubes.

Ao todo, são seis os jogadores que se recusam a jogar e pretendem sair para clubes vizinhos, nomeadamente o Casal do Grilo e o Núcleo Sportinguista de Torres Novas. Esta é uma situação atípica que, no limite, pode deixar a equipa de juvenis sem jogadores para competir. Após o jogo, O MIRANTE ainda questionou Marco Café, vice-presidente do clube, que se remeteu ao silêncio e não quis prestar qualquer esclarecimento sobre o assunto.

João Faria jogava há cinco épocas no futsal do UFE e era capitão de equipa. Para o jovem, que pratica esta modalidade desde os quatro anos, é uma grande injustiça o que se está a passar. “A verdade é que eles não ganham nada com isso e nós não podemos jogar noutros clubes porque falta a carta de rescisão”, adiantou o jovem que se encontra neste momento a treinar no Casal do Grilo.

Segundo os encarregados de educação, desde o ano passado que os resultados da equipa têm sido desastrosos, mas isso nunca foi um problema. Este ano, a direcção do clube decidiu mudar de treinador e diminuir o tempo de treino e a situação piorou.

“Na época passada os miúdos andavam motivados, apesar de não terem resultados. Mas, este ano, as coisas pioraram porque a direcção mudou de treinador e passaram a treinar 45 minutos em vez da habitual hora e meia por o campo estar ocupado por escalões mais baixos”, referiu Ângela Roldão, mãe do guarda-redes da equipa André Roldão, a O MIRANTE, recordando que ainda alertaram a direcção do clube para essa situação.

“Não há necessidade do clube prendê-los”

Para Carla Matos, mãe do jogador João Pedro Morgado, a situação resumia-se à direcção aceitar as rescisões dos jogadores e permitir que eles possam ir para outros clubes. É que, referiu, este impasse só tem causado indignação e tristeza nesses jovens de 14 e 15 anos. “Eles não são jogadores profissionais, só querem fazer o seu desporto de fim-de-semana e, por isso, não há necessidade do clube prendê-los”, sublinhou.

Também José Faria, pai do jogador João Faria, defendeu o mesmo, lembrando que são os encarregados de educação que financiaram tudo, como as deslocações aos jogos, a alimentação e os equipamentos desportivos dos jovens atletas. “Os miúdos fartaram-se de perder e decidiram que queriam ir para outros clubes. Nós só temos é de apoiar”, admitiu, recordando que só depois dos jovens quererem sair do clube é que a direcção se preocupou em reunir com os encarregados de educação.

“Eles não querem dar a rescisão do contrato por ‘pirraça’. A única coisa que nos dizem é que não o vão fazer porque a UFE é uma equipa muito grande e com 83 anos de história e, se o fizerem, vão ficar manchados ao tomar uma decisão dessas”, adiantou o encarregado de educação.