Sub-11 do CADE ultrapassam barreira dos cem golos em sete jornadas

Cento e três (103) golos marcados e zero sofridos é o saldo da equipa de futebol de sub-11 do CADE A no campeonato distrital da categoria, promovido pela Associação de Futebol de Santarém. A equipa do Entroncamento, treinada por David Barreiros, ultrapassou a barreira dos 100 golos no passado sábado, ao receber e vencer os “Os Lagartos” do Sardoal por 15-0.

Outra equipa do CADE com desempenho semelhante é a de sub-10, que em apenas seis jornadas tem um “score” de 102 golos marcados e 5 golos sofridos.