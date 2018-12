Desenvolvimento empresarial de Santarém é tema de debate

A associação Mais Santarém - Intervenção Cívica vai promover um debate sobre “O Desenvolvimento Empresarial em Santarém”, no dia 6 de Dezembro, às 21h00, na Casa do Brasil, em Santarém. “Fazer sugerir respostas a algumas questões, de modo a que ajudem a ultrapassar a falta de iniciativa e de crescimento no concelho” é o objectivo desta conferência, segundo refere a organização. Como oradores convidados anunciados pela organização contam-se o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves; o presidente Associação Industrial Portuguesa, José Eduardo Carvalho; o empresário Henrique Neto; e o director de Segurança Social de Santarém, Renato Bento. Foram ainda coinvidados representantes de partidos políticos e de diversas entidades. A entrada é livre.