Dia Nacional da Cultura Científica na Escola Superior de Educação de Santarém

O Dia Nacional da Cultura Científica na Escola Superior de Educação (ESES) do Instituto Politécnico de Santarém, foi comemorado na Sexta-feira, 23 de Novembro, com diversas actividades relacionadas com a Inovação no Ensino das Ciências e da Matemática.

Nesta edição, o Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da ESES, em colaboração com outros docentes da escola e estudantes da formação inicial de professores, voltou a assinalar esta data abrangendo alunos do 1.ºCiclo do Ensino Básico (1.ºCEB), bem como a turma do curso de Literacia Digital para o Mercado de Trabalho (LDMT).

As actividades da manhã envolveram cerca de 120 crianças do 1.ºCEB. No período da tarde, os participantes foram os jovens do curso de LDMT, na actividade inclusiva - MADRocket do CreativeLab Sci&Math. Faz-se um balanço muito positivo deste dia que encheu a ESES com crianças ávidas de fazer descobertas e aprendizagens, marcado ainda pela boa disposição e partilha!

A nível nacional, estas actividades decorrem todos os anos promovidas pela “Ciência Viva | Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica”, através da iniciativa “Semana da Ciência e da Tecnologia”, a que a ESES sempre se associa com um conjunto de actividades de divulgação científica.